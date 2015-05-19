В Одесі у квартирі виявлено 5 банок з радіоактивною речовиною

В Одесі у квартирі виявлено п‘ять банок з радіоактивною речовиною.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, 18 травня до служби порятунку «101» надійшло повідомлення від жительки міста про те, що в її квартирі на проспекті Шевченка, 10/1, виявлено невідомі скляні банки, на яких позначка – «радіація».

Відділення радіаційно-хімічного та бактеріологічного захисту аварійно-рятувального загону спеціального призначення провело заміри радіаційного фону приміщення. Встановлено, що вищезгадані банки є джерелами випромінювання з перевищенням допустимої норми. Проведено заходи з їх вилучення для подальшої утилізації. Обставини події з'ясовуються.