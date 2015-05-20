Львівщина: за добу двоє жінок постраждали від укусів змій

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, у селі Сопіт Сколівського району від укусу змії в руку постраждала 76-річна місцева жителька, цього ж дня в селі Красне Турківського району від укусу змії в ногу постраждала 32-річна місцева жителька.