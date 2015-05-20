Львівщина: за добу двоє жінок постраждали від укусів змій
12:22, 20 травня 2015Новини регіонів
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На Львівщині минулої доби, 19 травня, двох жительок області госпіталізовано в реанімаційне відділення Сколівської районної лікарні, які постраждали від укусів змій.
Фото: УНИАН
Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, у селі Сопіт Сколівського району від укусу змії в руку постраждала 76-річна місцева жителька, цього ж дня в селі Красне Турківського району від укусу змії в ногу постраждала 32-річна місцева жителька.
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