У лікарні залишаються 33 постраждалих від отруєння у львівському ресторані

Про це повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, станом на 20 травня, на стаціонарному лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні перебуває 33 особи, з них 2 дитини. Із числа госпіталізованих стан 3 пацієнтів - середньої тяжкості, 30 - наближається до задовільного.

Триває комплекс лікувально-діагностичних заходів.

Як повідомляв УНІАН, в період з 12 до 15 травня в Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню з попереднім діагнозом – «харчова токсикоінфекція» та «гостра кишкова інфекція» було госпіталізовано 55 осіб, з них 4 дитини, які харчувались в ресторації «Театр пива «Правда».

Триває комплекс лікувально-діагностичних заходів.

Як повідомляв УНІАН, в період з 12 по 15 травня у Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню з попереднім діагнозом «харчова токсикоінфекція» і «гостра кишкова інфекція» було госпіталізовано 55 осіб, в тому числі 4 дитини, які харчувалися у ресторані «Театр пива «Правда».