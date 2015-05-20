В Одесі озброєний чоловік узяв у заручниці двох працівниць аптеки, вимагаючи ліки для хворої матері.

Як повідомила УНІАН старший інспектор зі зв'язків із громадськістю Одеського міського управління МВС Тетяна Хмельницька, сьогодні о 14.30 до міліції надійшло повідомлення, що невідомий чоловік, погрожуючи застосуванням зброї, захопив у заручники двох працівників аптеки, що по вулиці Пантелеймонівській.

На місце події виїхали співробітники міліції й умовили правопорушника відпустити заручниць в обмін на одного з правоохоронців.

За словами Хмельницької, до аптеки замість жінок увійшов заступник начальника Головного управління МВС в Одеській області полковник міліції Дмитро Головін.

«Порушник сказав, що йому необхідні ліки для хворої матері. Під час переговорів з чоловіком полковник переконав його проїхати у райвідділ, щоб розібратися у ситуації. Зараз встановлюється причина, що підштовхнула чоловіка до скоєння правопорушення», - розповіла Хмельницька.

Вона додала, що затриманому призначено низку експертиз.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеського міського управління міліції, за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 147 (захоплення заручників).

Зброя (пістолет) вилучено та направлено на експертизу. Рішення про відкриття ще одного кримінального провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю буде прийнято після завершення експертизи.

Як повідомив начальник ГУМВС області Іван Катеринчук, аптека, в якій були взяті заручники, знаходиться на території торгового центру «Новий Привоз». «Під час проведення оперативної операції злочинця було схоплено й знешкоджено. Правоохоронці діяли чітко й професійно, ніхто з присутніх не постраждав», - сказав начальник ГУМВС. На час проведення операції з інших магазинів торгового центру були евакуйовані всі продавці й відвідувачі.

Триває слідство.