У Вінниці однорічна дівчинка випала з п’ятого поверху та залишилась живою
12:00, 21 травня 2015Новини регіонів
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У Вінниці однорічна дитина госпіталізована до лікарні після падіння з п’ятого поверху будинку.
Каретою швидкої медичної допомоги дівчинку було доставлено в реанімаційне відділення обласної дитячої лікарні з діагнозом «відкрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку, скелетні травми».
Фото: УНІАН
Про це повідомляє головне управління ДСНС у Вінницькій області.
За повідомленням, 20 травня о 19:24 вінницьким рятувальникам надійшло повідомлення про те, що в обласному центрі на вул. Іванова стався нещасний випадок з дитиною.
Як стало відомо, однорічна дівчинка випала з 5-го поверху житлового будинку.
Каретою швидкої медичної допомоги дівчинку було доставлено в реанімаційне відділення обласної дитячої лікарні з діагнозом «відкрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку, скелетні травми».
Обставини події з’ясовують правоохоронці.
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