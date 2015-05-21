У Вінниці однорічна дівчинка випала з п’ятого поверху та залишилась живою

Про це повідомляє головне управління ДСНС у Вінницькій області.

За повідомленням, 20 травня о 19:24 вінницьким рятувальникам надійшло повідомлення про те, що в обласному центрі на вул. Іванова стався нещасний випадок з дитиною.

Як стало відомо, однорічна дівчинка випала з 5-го поверху житлового будинку.

Каретою швидкої медичної допомоги дівчинку було доставлено в реанімаційне відділення обласної дитячої лікарні з діагнозом «відкрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку, скелетні травми».

Обставини події з’ясовують правоохоронці.