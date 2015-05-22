У Львові в лікарні залишаються 30 постраждалих в результаті отруєння у ресторані

У Львові станом 22 травня в лікарні залишаються 30 осіб, з них двоє дітей, які постраждали від отруєння після вживання їжі у львівському ресторані «Театр пива «Правда».

Про це повідомили УНІАН у департаменті охорони здоров'я Львівської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, у 20 осіб встановлений заключний діагноз «сальмонельоз».

Триває комплекс лікувально-діагностичних заходів.

Як повідомляв УНІАН, в період з 12 до 15 травня в Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню з попереднім діагнозом – «харчова токсикоінфекція» та «гостра кишкова інфекція» було госпіталізовано 55 осіб, з них 4 дитини, які харчувались в ресторації «Театр пива «Правда».