У Чернігівському військовому госпіталі пролікувалися понад 1400 учасників АТО

Як повідомили УНІАН у регіональному медіа-центрі Міністерства оборони України, з початку проведення антитерористичної операції на сході України лікування в госпіталі пройшли 1408 військовослужбовців.

Керівник військового госпіталю полковник медичної служби Олександр Слєсаренко повідомив, що у військовому госпіталі продовжують курс лікування поранені військовослужбовці Збройних сил України, які були переведені та доставлені до військово-медичної установи з лікувальних закладів зони проведення АТО.

"Поранені військовослужбовці повністю забезпечені усіма необхідними медикаментами і речами. Сьогодні в лікувальному закладі знаходяться 23 бійці-учасники АТО у Донецькій та Луганській областях", – зазначив Слєсаренко. Він також додав, що у військовому шпиталі функціонує вся необхідна діагностична і лікувальна потужність, а колектив медичної установи продовжує виконувати своє основне завдання – рятувати життя українським воїнам.