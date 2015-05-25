Чернігівщина: після відвідування кафе 11 людей потрапили до інфекційного відділення

Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, 22 травня до оперативної служби ДСНС України надійшла інформація про те, що протягом 16-17 травня у смт Варва до інфекційного відділення центральної районної лікарні з попереднім діагнозом – гостра кишкова інфекція госпіталізовано 11 осіб, які вживали страви в кафе “Зодіак”.

Госпіталізовані перебувають у стані середнього та легкого ступеню тяжкості. Фахівцями СЕС в осередку захворювання проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Причина захворювання встановлюється.

Подія перебуває на контролі Управління ДСНС у Чернігівській області.