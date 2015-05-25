Чернігівщина: після відвідування кафе 11 людей потрапили до інфекційного відділення
09:12, 25 травня 2015Новини регіонів
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У Чернігівській області з кишковою інфекцією госпіталізовано 11 осіб, які вживали страви в одному кафе.
Госпіталізовані перебувають у стані середнього та легкого ступеня тяжкості
Фото: УНІАН
Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, 22 травня до оперативної служби ДСНС України надійшла інформація про те, що протягом 16-17 травня у смт Варва до інфекційного відділення центральної районної лікарні з попереднім діагнозом – гостра кишкова інфекція госпіталізовано 11 осіб, які вживали страви в кафе “Зодіак”.
Госпіталізовані перебувають у стані середнього та легкого ступеню тяжкості. Фахівцями СЕС в осередку захворювання проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Причина захворювання встановлюється.
Подія перебуває на контролі Управління ДСНС у Чернігівській області.
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