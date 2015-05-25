Сумська облрада затвердила програму протидії СНІДу
Сумська обласна рада затвердила обласну цільову соціальну програму протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки з обсягом фінансування 50 мільйонів 885,7 тисячі гривень.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення облрада прийняла 22 травня під час сесії.
Згідно із прийнятим документом, за період від реєстрації першого випадку ВІЛ-інфекції у 1987 році до 1 січня 2015 р. в Сумській області зареєстровано 2 тис. 309 випадків ВІЛ-інфекції, зокрема 660 осіб із захворюванням на СНІД. Кількість людей, які живуть з ВІЛ та перебувають під медичним наглядом у лікувально-профілактичних закладах області, становить 1 тис. 154 особи, показник поширеності ВІЛ-інфекції – 101,6 особи на 100 тис. населення (Україна – 323,7), у 322 людей, які живуть з ВІЛ, хвороба досягла кінцевої стадії – СНІДу. Показник поширеності СНІДу становить 28,3 осіб на 100 тис. населення (Україна – 75,2). За період спостереження з 1987 р. до 1 січня 2015 р. 184 особи померли від захворювань, зумовлених СНІДом.
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Водночас у результаті виконання обласної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2010-2013 рр. спостерігається тенденція до стабілізації епідемічної ситуації. Зокрема, стабілізувався показник захворюваності на ВІЛ-інфекцію (18,4 на 100 тис. населення у 2010 р. та 17,9 на 100 тис. населення в 2014 р.), зменшилася частка випадків захворювань на ВІЛ-інфекцію у віковій групі 15-24 років серед усіх уперше зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції. Майже в 10 разів (з 25% у 2003 р. до 2,4% у 2011 р.) вдалося знизити показник частоти передачі ВІЛ від матері до дитини.
Метою прийнятої програми є зниження рівня захворюваності і смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу, надання якісних і доступних послуг з профілактики та діагностики ВІЛ-інфекції, насамперед представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, послуг з лікування, медичної допомоги, догляду і підтримки людей, які живуть з ВІЛ, у рамках реформування системи охорони здоров’я.
Завдання і заходи Програми об’єднано у 5 розділів: організаційні завдання; профілактичні завдання; лабораторна діагностика, забезпечення якості досліджень; лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД; завдання з догляду та підтримки.
Фінансування Програми планується здійснювати за рахунок коштів державного, обласного, районних і міських бюджетів, Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією, а також інших джерел, не заборонених законодавством.