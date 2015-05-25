Сумська облрада затвердила програму протидії СНІДу

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення облрада прийняла 22 травня під час сесії.

Згідно із прийнятим документом, за період від реєстрації першого випадку ВІЛ-інфекції у 1987 році до 1 січня 2015 р. в Сумській області зареєстровано 2 тис. 309 випадків ВІЛ-інфекції, зокрема 660 осіб із захворюванням на СНІД. Кількість людей, які живуть з ВІЛ та перебувають під медичним наглядом у лікувально-профілактичних закладах області, становить 1 тис. 154 особи, показник поширеності ВІЛ-інфекції – 101,6 особи на 100 тис. населення (Україна – 323,7), у 322 людей, які живуть з ВІЛ, хвороба досягла кінцевої стадії – СНІДу. Показник поширеності СНІДу становить 28,3 осіб на 100 тис. населення (Україна – 75,2). За період спостереження з 1987 р. до 1 січня 2015 р. 184 особи померли від захворювань, зумовлених СНІДом.

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Водночас у результаті виконання обласної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2010-2013 рр. спостерігається тенденція до стабілізації епідемічної ситуації. Зокрема, стабілізувався показник захворюваності на ВІЛ-інфекцію (18,4 на 100 тис. населення у 2010 р. та 17,9 на 100 тис. населення в 2014 р.), зменшилася частка випадків захворювань на ВІЛ-інфекцію у віковій групі 15-24 років серед усіх уперше зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції. Майже в 10 разів (з 25% у 2003 р. до 2,4% у 2011 р.) вдалося знизити показник частоти передачі ВІЛ від матері до дитини.

Метою прийнятої програми є зниження рівня захворюваності і смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу, надання якісних і доступних послуг з профілактики та діагностики ВІЛ-інфекції, насамперед представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, послуг з лікування, медичної допомоги, догляду і підтримки людей, які живуть з ВІЛ, у рамках реформування системи охорони здоров’я.

Завдання і заходи Програми об’єднано у 5 розділів: організаційні завдання; профілактичні завдання; лабораторна діагностика, забезпечення якості досліджень; лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД; завдання з догляду та підтримки.

Фінансування Програми планується здійснювати за рахунок коштів державного, обласного, районних і міських бюджетів, Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією, а також інших джерел, не заборонених законодавством.