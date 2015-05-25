У Львові в лікарні лишаються 17 постраждалих через отруєння у ресторані

Про це повідомили УНІАН у департаменті охорони здоров`я Львівської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, у 22 осіб встановлений заключний діагноз «сальмонельоз». Стан всіх госпіталізованих наближається до задовільного.

Триває комплекс лікувально-діагностичних заходів.

Читайте такожУ постраждалих від отруєння у ресторані Львова виявлено сальмонельоз

Як повідомляв УНІАН, в період з 12 до 15 травня в Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню з попереднім діагнозом – «харчова токсикоінфекція» та «гостра кишкова інфекція» було госпіталізовано 55 осіб, з них 4 дитини, які харчувались в ресторації «Театр пива «Правда».