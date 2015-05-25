На окупованих територіях припинили дезінфікувати воду для населення

Окупаційна влада Перевальська Луганської області припинила дезінфікувати воду, яка подається населенню, оскільки відсутні необхідні реагенти.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор групи «Інформаційний опір», народний депутат Дмитро Тимчук. «У Перевальську перестали дезінфікувати воду, яка подається населенню (відсутні необхідні реагенти)», - написав він.

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