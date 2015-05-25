Як психологи Штабу Ахметова допомагають дітям впоратися зі стресом

Як повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, 23 травня, у суботу, у донецькому Центрі психологічної підтримки Гуманітарного штабу Ріната Ахметова на «Донбас Арені» відбулися чергові індивідуальні та групові заняття психологів з дітьми.

Кожне заняття з фахівцями психологічної служби Штабу Ріната Ахметова – це незвичні емоції та враження для дітей, нові можливості боротьби з власними тривогами і страхами, а також виходу з пригніченого психологічного стану.

На цей раз діти «подорожували». Психолог Людмила Кабаченко запропонувала їм пройти захоплюючий тест «Подорож до лісу», який допомагає краще пізнати себе, навколишній світ і навчитися мріяти. І найголовніше – вміти відволікатися, коли страшно і тривожно.

«Такі вправи допомагають дитині відчувати себе в безпеці за допомогою уяви при обставинах, коли вона пригнічена, хвилюється або боїться. Ми разом з дітьми подумки уявляємо прогулянку по лісі. Вони описують те, що бачать під час неї: дерева, квіти, птахів, тварин, з якими «знайомляться». У цій грі єдине правило – фантазувати і не хвилюватися», – описує методику Людмила Кабаченко.

На заняттях молодшої групи також присутні і батьки. Фахівці допомагають їм, насамперед, розібратися з власними страхами і стресом, краще дізнатися і зрозуміти емоції і стан своїх дітей.

На сьогодні фахівці донецького Центру психологічної підтримки надали психологічну допомогу понад 300 діткам.

Всього з початку роботи Психологічної служби Штабу Ріната Ахметова понад 13 тисяч дітей різного віку, як знаходяться в зоні АТО, так і переселенців в Маріуполі, Києві, Дніпропетровську, Слов'янську та інших містах, отримали психологічну допомогу.

Нагадаємо, щосуботи з 10:00 до 14:00 в донецькому Центрі психологічної підтримки Гуманітарного штабу Ріната Ахметова на «Донбас Арені» проходять групові заняття психологів з дітьми у віці від 4 до 13 років.

Для того щоб взяти участь у заняттях, необхідно попередньо зареєструватися за телефоном 099 907 70 04 або електронною поштою psychological-help@i.ua.