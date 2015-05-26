За добу у Луганській області загинув один військовий, ще одного було поранено

За вчорашню добу, 25 травня, у Луганській області загинув один військовослужбовець, ще одного було поранено через обстріл бойовиками медичного автомобіля.

Як зазначається у повідомленні прес-служби голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля, вчора близько 12.00 у Станично-Луганському районі бойовики розстріляли медичний автомобіль "УАЗ" - "таблетку", що належить Збройним силам України. Диверсійний акт було здійснено біля самого кордону з Росією на контрольованій Україною території. Медичний автомобіль з двома військовими їхав з с. Комишне до с. Сизе і потрапив під автоматний вогонь. У результаті один військовий загинув (чоловік 46 років), ще одного важко поранено. Зараз він перебуває в лікарні.

"У цю місцевість часто потрапляють диверсійно-розвідувальні групи з території Росії. Бойовики закладають фугаси, на яких підірвалися вже два військових автомобіля, та здійснюють інші диверсії. Вчора розстріляли медичну допомогу, їх не зупинило те, що на автомобілі були спеціальні дозвільні знаки", - зазначив Москаль.