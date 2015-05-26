У Тернопільській області блискавка вбила 36-річного чоловіка

У Тернопільській області від розряду блискавки загинув чоловік.

Як повідомили УНІАН у центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, трагедія сталася вчора ввечері під час урагану в Кременці.

Встановлено, що 36-річний місцевий житель працював на власній присадибній ділянці, коли в нього вдарила блискавка.

У результаті ураження струмом він загинув на місці.