У Тернопільській області блискавка вбила 36-річного чоловіка

11:36, 26 травня 2015
Новини регіонів
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Встановлено, що 36-річний місцевий житель працював на власній присадибній ділянці, коли в нього вдарила блискавка

Разряд молнии / Фото: the-day-x.ru

У Тернопільській області від розряду блискавки загинув чоловік.

Як повідомили УНІАН у центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, трагедія сталася вчора ввечері під час урагану в Кременці.

Встановлено, що 36-річний місцевий житель працював на власній присадибній ділянці, коли в нього вдарила блискавка.

У результаті ураження струмом він загинув на місці.

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