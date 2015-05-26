У Тернопільській області блискавка вбила 36-річного чоловіка
11:36, 26 травня 2015Новини регіонів
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Встановлено, що 36-річний місцевий житель працював на власній присадибній ділянці, коли в нього вдарила блискавка
Розряд блискавки / Фото: the-day-x.ru
У Тернопільській області від розряду блискавки загинув чоловік.
Як повідомили УНІАН у центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, трагедія сталася вчора ввечері під час урагану в Кременці.
Встановлено, що 36-річний місцевий житель працював на власній присадибній ділянці, коли в нього вдарила блискавка.
У результаті ураження струмом він загинув на місці.
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