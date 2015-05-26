Цього року на Закарпатті планують оздоровити понад 35 тисяч дітей

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Закарпатської облдержадміністрації.

Як йдеться у повідомленні з посиланням на начальника управління молоді та спорту Закарпатської ОДА Дениса Мана, оздоровчі та відпочинкові послуги нададуть понад 35 тисячам дітей, і це трохи більше 30% від їх загальної кількості. При цьому оздоровчими послугами охоплять 5,3 тис. дітей, а відпочинковими — понад 30 тисяч.

Читайте такожНа Харківщині в літній сезон будуть оздоровлені майже 200 тисяч дітей

Водночас прес-служба наголошує, що проведення цьогорічної оздоровчої кампанії ускладнюється через обмежені фінансові можливості місцевих бюджетів та зростання вартості путівок до оздоровчих закладів.

«Покращити ситуацію з фінансуванням планують за рахунок коштів з обласного бюджету, а також залучення коштів спонсорських та благодійних установ і організацій», - наголошується у повідомленні.

Пріоритетом при оздоровленні залишаються діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, з багатодітних сімей, діти з малозабезпечених сімей, діти-інваліди, талановиті та обдаровані школярі. Особливу увагу цьогоріч приділять малечі із сімей військовослужбовців, загиблих на сході країни, із сімей мобілізованих бійців та переселенців.

За оперативними даними Закарпатської ОДА, влітку в області працюватимуть 26 стаціонарних оздоровчих закладів. Окрім цього відпочинкові послуги надаватимуть 223 табори з денним перебуванням при загальноосвітніх навчальних закладах області, до занять в яких під наглядом педагогів планується залучити майже 22 тисячі закарпатських хлопців та дівчат. У області діятиме 7 наметових містечок.

Загалом, за інформацією Мана, на цьогорічну літню оздоровчу кампанію у Закарпатській області з усіх джерел фінансування заплановано використати 17 млн 383,8 тис. грн, з яких 6 млн 138,7 тис грн – кошти обласного бюджету.