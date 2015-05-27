У лікарні з отруєнням залишаються 7 відвідувачів львівського ресторану

11:00, 27 травня 2015
Новини регіонів
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У Львові станом на 27 травня в лікарні залишаються 7 осіб, з них одна дитина, яких госпіталізували з отруєнням після відвідування ресторану.

Фото: УНИАН

Про це повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації.

Як зазначається в повідомленні, у 22 осіб встановлений остаточний діагноз «сальмонельоз». Стан всіх госпіталізованих наближається до задовільного.

Триває комплекс лікувально-діагностичних заходів.

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Як повідомляв УНІАН, впродовж 12-15 травня до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні з попередніми діагнозами «харчова токсикоінфекція» та «гостра кишкова інфекція» було госпіталізовано 55 осіб, з них 4 дитини, які харчувались в ресторані «Театр пива «Правда» у Львові.

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