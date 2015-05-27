У лікарні з отруєнням залишаються 7 відвідувачів львівського ресторану
11:00, 27 травня 2015Новини регіонів
60
У Львові станом на 27 травня в лікарні залишаються 7 осіб, з них одна дитина, яких госпіталізували з отруєнням після відвідування ресторану.
Стан всіх госпіталізованих наближається до задовільного
Фото: УНІАН
Про це повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації.
Як зазначається в повідомленні, у 22 осіб встановлений остаточний діагноз «сальмонельоз». Стан всіх госпіталізованих наближається до задовільного.
Триває комплекс лікувально-діагностичних заходів.
Читайте такожУ постраждалих від отруєння у ресторані Львова виявлено сальмонельоз
Як повідомляв УНІАН, впродовж 12-15 травня до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні з попередніми діагнозами «харчова токсикоінфекція» та «гостра кишкова інфекція» було госпіталізовано 55 осіб, з них 4 дитини, які харчувались в ресторані «Театр пива «Правда» у Львові.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter