На Дніпропетровщині планують оздоровити понад 184 тис. школярів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації з посиланням на директора департаменту фізичної культури і спорту, сім'ї та молоді ОДА Олександра Пшеничникова.

Читайте такожЦього року на Закарпатті планують оздоровити понад 35 тисяч дітей

За його відомостями, це майже 60% від загальної чисельності дітей шкільного віку, які проживають у Дніпропетровській області. Оздоровленням буде охоплено 89,3 тис. дітей (28,8%), літнім відпочинком - 95,1 тис. дітей (30,7%).

За словами Пшеничникова, із загальної суми на фінансування літньої оздоровчої кампанії з обласного бюджету планується виділити 17,7 млн грн, з місцевих бюджетів - 33,6 млн грн. Крім того, сума залучених коштів складе 19, млн грн.

«Це не остаточна цифра з фінансування літньої кампанії. Ряд міських та районних рад вносять зміни по збільшенню фінансування оздоровчої кампанії», - уточнив Пшеничников.

Влітку на Дніпропетровщині планується оздоровити всіх дітей пільгових категорій – 83,2 тисяч.

Під час літніх канікул на території області працюватимуть 880 дитячих закладів з них 20 позаміських таборів, 850 пришкільних таборів з денним перебуванням, 1 наметове містечко та 10 дитячих санаторіїв. Ще 18 літніх таборів та 14 санаторіїв, які прийматимуть на відпочинок дітей, розташовані за межами Дніпропетровщини – в Запорізькій, Кіровоградській, Херсонській та Одеській областях.