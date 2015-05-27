У Чернігові зростає захворюваність на сальмонельоз

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час наради у міськраді.

Головний санітарний лікар міста Іван Макаренко поінформував, що за останні 10 днів в обласному центрі Чернігівщини зросла захворюваність на сальмонельоз – серед госпіталізованих до інфекційного відділення міської лікарні №2 встановлено 21 випадок захворювання на сальмонельоз (хоча у середньому за рік у місті фіксують не більше 100 випадків сальмонельозу). Фахівці вказують, усі випадки не пов'язані між собою, чи вживанням страв у закладах громадського харчування, не мають одного джерела інфекції, тож варто говорити про сезонне підвищення захворюваності, але не спалах. Хворі вживали продукти харчування, приготовані у домашніх умовах – курятину, печінку, яйця, придбані у різних торгових точках міста, страви із майонезом.

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Міський голова звернувся до головного санітарного лікаря та начальника управління міськради Володимира Купріяненка провести роботу з директорами шкіл, батьківськими комітетами, щоб не допустити випадків отруєнь під час випускних вечорів, що відзначатимуться на вихідних.

Макаренко підкреслив, що СЕС може провести роз'яснювальну і профілактичну роботу, оскільки перевірки суб'єктів підприємницької діяльності можливі лише за їхніми заявами.

У Чернігові цього року налічується майже 1600 випускників.

Довідка УНІАН: Сальмонельоз – інфекційне захворювання травної системи, що виникає в результаті зараження бактеріями роду Salmonella та супроводжується вираженою інтоксикацією організму. Джерелом сальмонельозу може бути домашня худоба, птиця, деякі дикі тварини.

Мікроорганізми досить стійкі до соління і копчення, а при заморожуванні збільшують тривалість терміну життя. Сальмонели гинуть через 5-10 хвилин при температурі 70° С. Можуть витримувати деякий час кип'ятіння, якщо знаходяться в товщі великого шматка м'яса. У молоці та м'ясних продуктах сальмонели не лише зберігаються, але й активно розмножуються, при цьому не впливають на смакові властивості продуктів.