На яких пляжах у Києві можна купатися

Зокрема, купатися можна в 11 місцях: р. Дніпро в парку Дружби народів (місце Чорторий), ставку на р. Горенка в Оболонському районі, озері Вербне (вул. Приозерна), р. Десенка біля острова Долобецький (пляж «Молодіжний»), в р. Дніпро біля острова Венеціанський (пляжі «Дитячий» та «Золотий»), озері Райдуга (вул. Райдужна), озері Тельбін (вул. Березняківська), р. Дніпро біля острова Венеціанський («Передмостна Слобідка» та «Венеція»), р. Дніпро біля острова Труханів («Центральний»).

Крім того, передбачено відпочинок киян без можливості купання ще в 14 місцях: у затоці Галерна (вул. Набережно-Корчуватська, «Галерна»), біля острова Жуків («Дніпровська рівʼєра»), у східній частині острова Жуків (берегова смуга на південь від затоки Старик), у затоці р. Десенка (урочища Вербняки та Моложі), на Осокорках біля Південного мосту, в затоці Собаче гирло (вул. Прирічна), на озері Редьчине (вул. Богатирська), в затоці Наталка (вул. Прирічна), р. Дніпро на вул. Дніпровська набережна («Березняки»), р. Десенка («Довбичка», Труханів острів), на озері Лісове (ДВРЗ), на Русанівській протоці («Русанівська коса» та «Горбачиха»), ставку №14 на р. Нивка (вул. Верховинна).

Також визначено 34 водних об’єкти, де купатися не рекомендовано.

Мер Києва зобов’язав Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища своєчасно підготувати місця масового відпочинку киян на водних об’єктах, зокрема: подбати про облаштування там спортивних, ігрових та дитячих майданчиків, разом з ПАТ «АК «Київводоканал» опрацювати питання забезпечення централізованим водопостачанням та каналізацією, встановити громадські вбиральні або необхідну кількість мобільних туалетних кабін (зі своєчасним проведенням в них асенізаційних заходів), провести протималярійні та протикліщові заходи, вживати заходів із запобігання несанкціонованого руху автотранспорту в межах прибережних захисних смуг тощо.

Комунальне підприємство «Плесо» має забезпечити своєчасне оформлення паспортів пляжів, обстеження та очищення дна акваторії, належну роботу необхідної кількості рятувальних постів та пунктів надання першої медичної допомоги, виділити та облаштувати місця для купання дітей.