В Києві буде реалізовано проект «Питна вода з-під крана»

«Не секрет, що воду у нас чистять хлором, методом із минулого століття. У європейських країнах уже давно від цього способу відмовилися, як від небезпечного. Тому ми реалізовуємо новітню програму з очищення води, придатної для пиття з-під крану, - зазначив Кличко. - Найближчим часом ми презентуємо запуск проекту, очисне обладнання та прослідкуємо, наскільки кияни будуть задоволені якістю води. Я на презентації особисто питиму воду з-під крану. На кому ж експериментувати, як не на мерові?», - пожартував Кличко.

Міський голова зазначив, що першим районом, де мешканці отримають очищену за новими технологіями воду, буде Оболонський. «Ми будемо поступово, район за районом підключати киян до чистої води», - наголосив Кличко.