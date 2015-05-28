На Львівщині до лікарні з харчовою інфекцією госпіталізовано дошкільнят

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МВС України у Львівській області, 27 травня, до Червоноградського міського відділу міліції надійшло повідомлення від завідуючої інфекційного відділення міської лікарні про те, що до закладу упродовж дня госпіталізовано дев’ятеро дітей з харчовою інфекцією. Всі діти є вихованцями одного із дитячих садочків міста. Вік дітей - від чотирьох до семи років.

Правоохоронці проводять перевірку за цим фактом. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.