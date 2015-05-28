У лікарнях Харкова на обліку перебувають понад 7,5 тисяч дітей-переселенців із Донбасу

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міськради, про під час засідання комісії з соціального захисту і охорони здоров'я повідомив директор Департаменту охорони здоров'я Юрій Сороколат.

За його словами, серед цих дітей - 657 дітей віком до одного року, 1339 - від одного року до трьох, 1654 дошкільняти та 3713 школярів. Із них 380 дітей виховуються в багатодітних сім'ях, 111 - це діти-інваліди.

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Сороколат підкреслив, що всім їм надається необхідна медична допомога. Крім того, якщо потрібно, дітям надається стаціонарне або санаторне лікування.

Як повідомляв УНІАН, за неофіційними даними в Харківській області перебувають близько 250 тисяч переселенців із зони проведення антитерористичної операції.