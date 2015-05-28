У Харкові зріс рівень захворюваності на кашлюк – СЕС

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, про на засіданні комісії з соціального захисту і охорони здоров'я заявила головний державний санітарний лікар міста Харкова Ірина Зубкова.

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За її словами, в Харкові з початку 2015 року зафіксовано 60 випадків захворюваності на кашлюк (за такий же період минулого року зафіксовано 24 випадки), що в 2,5 рази більше минулорічного показника. Хворіють на кашлюк в основному діти і молоді люди до 18 років, найбільше вражаються цією інфекцією діти першого року життя (30% захворілих) і діти перших двох років життя (23,3%). Крім того, 5% хворих - це дошкільнята, 33,3% - школярі та 3,3% - це діти, що виховуються в школах-інтернатах.

Зубкова зауважила, що, за даними епідрозслідування, 65% хворих взагалі не були щеплені, інші або пройшли неповний курс щеплень, або мають порушення в календарі щеплень.

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Також вона повідомила, що цього року відзначено зростання рівня захворюваності гострими кишковими інфекціями, який в 2015 році в порівнянні з минулим роком збільшився на 1,2%. За її словами, кишковими інфекціями в основному уражаються діти (80% всіх хворих). 60,1% з них - це діти перших двох років життя (39,3% - діти від року до двох років, 20,8% - діти до одного року), 19,2% становлять діти у віці від трьох до чотирьох років.

При цьому головний санітарний лікар підкреслила, що рівень захворюваності гострими кишковими інфекціями зріс по всій Україні. У Харкові 88,6% батьків хворих дітей пов'язують те, що трапилося, з неякісними продуктами харчування, приготованими в домашніх умовах і придбаних на ринках і в торговельній мережі міста.