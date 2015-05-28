«Пробіг під каштанами» у Києві збере кошти для Центру дитячої кардіології

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за словами заступника голови Київської міськдержадміністрації Ганни Старостенко, кошти від пробігу підуть на придбання обладнання та витратних матеріалів для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України.

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За словами Старостенко, маршрут нинішнього пробігу залишиться незмінним: Михайлівська площа – Володимирський провулок – Софійська площа – вулиця Володимирська – вулиця Льва Толстого – площа Льва Толстого – розворот на вулиці Велика Васильківська – площа Льва Толстого -– вулиця Льва Толстого – вулиця Володимирська – Софійська площа – Володимирський провулок – Михайлівська площа.

Загальна довжина дистанції - 4700 м, стартовий внесок - 100 грн.

В рамках благодійної акції у центрі столиці відбудеться одразу 5 пробігів для учасників різних вікових категорій: «Пробіг у ходунках», пробіг для дітей, для спортсменів, «Пробіг мужніх» (для спортсменів у інвалідних візках) та пробіг благодійників.

Реєстрація учасників «Пробігу під каштанами» здійснюється на місці старту (Михайлівська площа) з 8.00 до 9.59 або за посиланням https://athletic-events.com/events/113. Початок пробігу – 10.00.