У столиці стартує проект з безкоштовного обстеження щодо онкопатологій

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на в.о. голови Департаменту охорони здоров’я Аллу Арешкович.

За її словами, «лікарі, депутати різних рівнів, представники громадських організацій і держслужбовці, профільні медичні державні і приватні заклади об’єднали свої зусилля заради благородної мети – реалізації соціального проекту з профілактики та раннього виявлення раку».

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Упродовж червня-липня низка діагностичних та просвітницьких заходів відбудеться у лікувальних закладах та, у виїзному форматі, на багатьох підприємствах столиці.

«Так, організаторами планується провести більше 20 заходів у районних амбулаторно-діагностичних закладах та на підприємствах міста Києва, на клінічних базах членів Асоціації приватної медицини України. Тисячі людей матимуть змогу пройти безкоштовне обстеження. Зокрема: профілактичні огляди онкологів, УЗД діагностику щитоподібної та молочної залоз, онко-тест на рак простати, мамографію та інші обстеження», – наголосила Арешкович.

«Впевнена, що проект, до реалізації якого долучилися провідні спеціалісти у галузі онкології, не лише врятує сотні життів, а стане прикладом ефективного державно-приватного партнерства заради поліпшення здоров’я української нації», – зазначила вона.