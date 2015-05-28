Гуманітарний штаб Ахметова забезпечить інсулінозалежних дітей із зони АТО тест-смужками

Напередодні Міжнародного дня захисту дітей Гуманітарний штаб Ріната Ахметова оголосив про реалізацію проекту «Забезпечення інсулінозалежних дітей зони АТО тест-смужками», який запускається з 1 червня, повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова. В рамках цього проекту 170 дітей, які проживають на непідконтрольній Україні території, будуть забезпечені тест-смужками на 3 місяці вперед. Про це сьогодні під час прес-конференції в інформаційному агентстві «Українські новини» розповіла Римма Філь, координатор Гуманітарного штабу Ріната Ахметова.

Людям, у яких діагностовано цукровий діабет, необхідно кілька разів на день перевіряти рівень глюкози, зазвичай цю перевірку здійснюють самостійно. Багато справляються з цим завданням, купивши глюкометр, для роботи з яким потрібні тест-смужки. «Тест-смужки для інсулінозалежних людей можна купити в будь-якій аптеці, але тільки не там, де економічна блокада і йдуть бойові дії. Раніше штаб Ахметова забезпечив життєво важливим препаратом близько 150 дітей із зони АТО на 3 місяці вперед. Проект по забезпеченню дітей тест-смужками виник не випадково. Батьки, чиї діти отримали безкоштовно інсулін від штабу, звернулися до Ріната Ахметова з проханням розглянути можливість придбати тест-смужки, які є невід'ємною частиною щоденного контролю стану хворого на цукровий діабет. На жаль, сьогодні вартість тест-смужок значно зросла, батьки, які проживають в зоні АТО, не в змозі купувати їх регулярно для своїх дітей. Більш того, ці тест-смужки стали дефіцитом, їх просто немає у продажу на територіях, непідконтрольних Україні. Допомога тест-смужками від Гуманітарного штабу є унікальною, оскільки інші організації її не роблять і не надають. Тому, за дорученням Ріната Ахметова, штаб забезпечить дітей Донбасу, що залишилися в зоні АТО, цими життєво важливими товарами медичного призначення», – розповіла Римма Філь.

Римма Філь нагадала, що проект «Доступність інсуліну дітям зони АТО» був розпочатий у березні поточного року. «Спочатку передбачалася видача інсуліну тільки дітям вразливих категорій. А з березня виникли великі труднощі з доставкою інсуліну. І, як відомо, через відсутність пропуску у людей немає можливості виїхати із зони АТО в міста, підконтрольні Україні, щоб придбати необхідні ліки. На Гарячу лінію штабу почали надходити прохання від батьків інших дітей з проханнями про допомогу. У підсумку було прийнято рішення забезпечувати інсуліном на непідконтрольній Україні території всіх дітей Донбасу, чиї батьки звертаються до Ріната Ахметова за допомогою», – констатувала вона.