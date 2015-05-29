У Черкаській області оголошено штормове попередження

У Черкасах та Черкаській області Служба автомобільних доріг області оголосила штормове попередження на 29 травня.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Служби автомобільних доріг у Черкаській області, сьогодні по території області та в обласному центрі очікується нестійкий характер погоди: короткочасні грозові дощі зі шквалистим посиленням вітру до 15-20 м/с, в окремих районах – град.

В управлінні УДСНС в Черкаській області закликають при штормовому вітрі перебувати подалі від ліній електропередач, дерев, рекламних щитів. Також рятувальники рядять не залишати автотранспорт у небезпечних місцях.