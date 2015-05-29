У Черкаській області оголошено штормове попередження
10:14, 29 травня 2015Новини регіонів
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Очікується нестійкий характер погоди: короткочасні грозові дощі зі шквалистим посиленням вітру до 15-20 м/с, в окремих районах – град
Короткочасні грозові дощі зі шквалистим посиленням вітру / Фото: УНІАН
У Черкасах та Черкаській області Служба автомобільних доріг області оголосила штормове попередження на 29 травня.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Служби автомобільних доріг у Черкаській області, сьогодні по території області та в обласному центрі очікується нестійкий характер погоди: короткочасні грозові дощі зі шквалистим посиленням вітру до 15-20 м/с, в окремих районах – град.
В управлінні УДСНС в Черкаській області закликають при штормовому вітрі перебувати подалі від ліній електропередач, дерев, рекламних щитів. Також рятувальники рядять не залишати автотранспорт у небезпечних місцях.
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