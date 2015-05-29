На Житомирщині фірма постачала до лікарень неякісний медичний кисень

У Житомирській області співробітники Служби безпеки України викрили та припинили протиправну діяльність київської комерційної структури, яка постачала до лікувальних установ медичний кисень сумнівної якості та походження.

Як повідомляє прес-група управління СБУ у Житомирській області, столична фірма виграла тендер на поставку п’яти лікарням області, дві з яких – дитячі, лікарського засобу, який використовується під час реанімаційних заходів та оперативного втручання. Згідно з угодою у структури було придбано кисень на півмільйона гривень бюджетних коштів.

Однак співробітники СБУ встановили, що потужності підприємства-виробника лікарського засобу розташовані на території, тимчасово окупованій терористами так званої «ДНР» у м. Єнакієве Донецької області.

Надані фірмою сертифікати на кисень теж виявилися сумнівними, оскільки не можуть гарантувати його якість й свідчити про справжнього виробника, адже лабораторія, яка видала ці документи і де має досліджуватися кожна партія кисню для лікарень, знаходиться у підконтрольній бойовикам Горлівці, а термін її ліцензії сплив ще восени минулого року.

За матеріалами Служби безпеки України слідчими УМВС в Житомирській області на цьому тижні розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.