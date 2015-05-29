У Сумській області бджолиний рій закусал чоловіка до смерті

Як повідомили УНІАН у секторі зв'язків із громадськістю УМВС України в Сумській області, нещасний випадок стався 27 травня в селі Семенівка.

Бджоли закусали чоловіка до смерті, коли той намагався зняти рой на пасіці, повідомили в СЗГ УМВС.