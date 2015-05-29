У Сумській області бджолиний рій закусал чоловіка до смерті

15:32, 29 травня 2015
Новини регіонів
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У Липоводолинському районі Сумської області 38-річний чоловік помер після численних укусів бджіл.

Фото: УНИАН

Як повідомили УНІАН у секторі зв'язків із громадськістю УМВС України в Сумській області, нещасний випадок стався 27 травня в селі Семенівка.

Бджоли закусали чоловіка до смерті, коли той намагався зняти рой на пасіці, повідомили в СЗГ УМВС.

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