У Київській області відбувся фестиваль творчості для дітей з особливими потребами

Про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Як зазначається в повідомленні, вже не перший рік даний захід проходить з метою створення сприятливих умов для повноцінної життєдіяльності дітей з особливими потребами, комплексного задоволення їх потреб у вихованні, навчанні, у спілкуванні з ровесниками, творчого зростання.

Під час фестивалю усі бажаючі змогли зачитати як власні твори, так і продекламувати вірші відомих українських поетів.