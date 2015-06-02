У Київській області відбувся фестиваль творчості для дітей з особливими потребами
09:49, 02 червня 2015Новини регіонів
61
У Міжнародний день захисту дітей у дитячому оздоровчому таборі «Чайка», в с. Чайки Богуславського району Київської області, відбувся щорічний обласний фестиваль творчості дітей з особливими потребами «Повір у себе».
Фото: УНІАН
Про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.
Як зазначається в повідомленні, вже не перший рік даний захід проходить з метою створення сприятливих умов для повноцінної життєдіяльності дітей з особливими потребами, комплексного задоволення їх потреб у вихованні, навчанні, у спілкуванні з ровесниками, творчого зростання.
Під час фестивалю усі бажаючі змогли зачитати як власні твори, так і продекламувати вірші відомих українських поетів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter