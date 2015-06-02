У Київській області відбувся фестиваль творчості для дітей з особливими потребами

09:49, 02 червня 2015
Новини регіонів
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У Міжнародний день захисту дітей у дитячому оздоровчому таборі «Чайка», в с. Чайки Богуславського району Київської області, відбувся щорічний обласний фестиваль творчості дітей з особливими потребами «Повір у себе». 

Фото: УНИАН

Про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Як зазначається в повідомленні, вже не перший рік даний захід проходить з метою створення сприятливих умов для повноцінної життєдіяльності дітей з особливими потребами, комплексного задоволення їх потреб у вихованні, навчанні, у спілкуванні з ровесниками, творчого зростання.

Під час фестивалю усі бажаючі змогли зачитати як власні твори, так і продекламувати вірші відомих українських поетів. 

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