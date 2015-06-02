Понад 300 дітей, які перенесли операції на серці, взяли участь у "Пробігу під каштанами"
10:30, 02 червня 2015Новини регіонів
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У міжнародний день захисту дітей у Києві відбулася 23-й спортивно-благодійна акція «Пробіг під каштанами 2015», в рамках якої відбувся забіг з Михайлівської на Софійську площу понад 300 дітей, які перенесли операції на серці.
Фото: УНІАН
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Як наголошується в повідомленні, зібрані в рамках проекту кошти будуть спрямовані на придбання необхідного обладнання та витратних матеріалів для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України.
З вродженими вадами серця щорічно народжується майже 10 тисяч дітей, 40% з них отримують кваліфіковану допомогу хірургів, а 6 тисяч дітей - все ще потребують операції.
Крім того, в забігу взяли участь професійні спортсмени, люди з інвалідністю і тисячі простих громадян, які об'єдналися з однією метою - врятувати життя дітям, підкреслюється в повідомленні.
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