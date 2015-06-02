Понад 300 дітей, які перенесли операції на серці, взяли участь у "Пробігу під каштанами"

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як наголошується в повідомленні, зібрані в рамках проекту кошти будуть спрямовані на придбання необхідного обладнання та витратних матеріалів для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України.

З вродженими вадами серця щорічно народжується майже 10 тисяч дітей, 40% з них отримують кваліфіковану допомогу хірургів, а 6 тисяч дітей - все ще потребують операції.

Крім того, в забігу взяли участь професійні спортсмени, люди з інвалідністю і тисячі простих громадян, які об'єдналися з однією метою - врятувати життя дітям, підкреслюється в повідомленні.