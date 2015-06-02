Житомирщина: від укусу гадюки чоловік потрапив до реанімації

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, 31 травня о 15:30 на пункт зв’язку 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини міста Овруч надійшло повідомлення про те, що у селі Білокам’янка людину черговий раз вкусив плазун. Про це рятувальників сповістив черговий Овруцької центральної районної лікарні.

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Як з’ясувалося, 37-річний чоловік йшов дорогою через село, аж раптом відчув різкий біль у гомілці ноги. Коли він нахилився, то побачив, що по дорозі повзе гадюка. Постраждалий не розгубився і одразу ж викликав «швидку допомогу». Медики госпіталізували чоловіка до реанімаційного відділення Овруцької центральної районної лікарні, де він наразі і знаходиться. Лікарі надають постраждалому необхідну допомогу.