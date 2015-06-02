Вінницька міськрада виділила 1 млн грн на профілактику та лікування гіпертензії

За відповідне рішення одноголосно проголосували всі 39 депутатів міськради, які були присутні на черговій сесії 29 травня, повідомляє Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міськради.

«Ми вже зробили певні кроки щодо лікування серцево-судинних захворювань. Сьогодні ми працюємо за програмою зі Світовим банком щодо будівництва сучасного кардіологічного центру серцево-судинної хірургії. Ця програма буде елементом цілісної системи, тому що це не тільки кошти на ліки – це профілактичні заходи, якісний супровід хворого. На реалізацію цієї програми ми поки що закладаємо мільйон гривень до кінця цього року», - повідомив виконуючий обов’язки Вінницького міського голови Сергій Моргунов.

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Новий програмний документ замінить державну програму, яка перестала діяти минулого року й надасть можливість жителям міста купувати необхідні ліки вітчизняного виробництва за низькими цінами.

«Якщо сьогодні вартість імпортних ліків від тиску в середньому 260 гривень, то ми сьогодні маємо домовленість із вітчизняними виробниками, і ця ціна комплексного лікування на місяць буде в середньому 85 гривень. А люди з невисоким рівнем доходів, які мають субсидію, зможуть купувати їх за півціни», - зазначив Моргунов.

Довідка УНІАН. У Вінниці на обліку перебуває більш як 70,6 тис. осіб з артеріальною гіпертензією (23,3% від дорослого населення), з яких 47 тис. підлягають медикаментозному лікуванню.