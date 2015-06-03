У Сумській області цього літа оздоровляться майже 1,2 тис. дітей переселенців

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу з нагоди початку в регіоні оздоровчої кампанії повідомила директор департаменту освіти і науки Сумської облдержадміністрації Олена Попова.

«В освітянських закладах оздоровлення та відпочинку цього літа заплановано оздоровити 44,5% дітей шкільного віку. Серед тих, кому будуть надані відпочинкові послуги, буде і 1191 дитина переселенців з Донбасу та Криму. Ми хочемо, аби всі вони належним чином оздоровилися», - зазначила Попова.

За її інформацією, для повноцінного відпочинку юних мешканців області заплановано відкрити 673 дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, в тому числі сьогодні розпочав роботу 501 пришкільний табір, 85 профільних, 45 таборів праці та відпочинку.

У свою чергу начальник управління молоді та спорту ОДА Дмитро Лантушенко повідомив, що на фінансування оздоровчої кампанії з обласного, районних та місцевих бюджетів буде спрямовано 18,6 мільйона гривень, а на її проведення наклали свій відбиток складна суспільно-політична та економічна ситуація в країні.

«Проте ми робимо все від нас залежне для організації якісного та змістовного дозвілля дітей. На сьогодні усіма формами оздоровлення та відпочинку передбачено охопити понад 103 тис. дітей віком від 7 до 17 років, тобто 40% від їх загальної кількості. Наша мета – оздоровити максимальну кількість дітей. Для цього активно впроваджуємо альтернативні форми відпочинку, зокрема, наметові табори. Передбачається, що в шести наметових містечках, які діятимуть влітку, зможуть відпочити близько 920 дітей. Орієнтовна вартість путівки до наметових таборів на 14 днів – близько 1 тис. 350 грн», - наголосив посадовець.

Як повідомляв УНІАН, станом на 12 травня в Сумську область із тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції прибуло 14 тисяч 649 осіб, у тому числі 3 тис. 291 дитина.