У Києві в під’їзді будинку знайшли покинуте двомісячне немовля

Як повідомляє Відділ зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Києві, немовля знайшли в під’їзді одного з житлових будинків у Дніпровському районі.

Міліціонери доправили дитину до лікарні. За чотири години правоохоронці встановили особу та місце перебування матері дитини. 23-річна киянка причину свого вчинку пояснила післяпологовою депресією.

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Слідчим відділом Дніпровського районного управління столичної міліції розпочато кримінальне провадження за статтею 166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов’язків з догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування). Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.