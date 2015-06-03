В результаті артобстрілу поранені троє жителів Мар'їнки Донецької області.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства внутрішніх справ України.

В результаті розриву снаряда у дворі постраждав житель Мар'їнки, 1987 року народження. Чоловік доставлений в лікарню Курахове з осколковим пораненням черевної порожнини.

Крім того, жителька 1980 року народження, та її дочка, 1998 року народження, доставлені в лікарню Курахове з осколковими пораненнями.

Інформація про постраждалих уточнюється, йдеться в повідомленні.