В результаті артобстрілу поранені троє жителів Мар'їнки
15:24, 03 червня 2015Новини регіонів
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В результаті розриву снаряда у дворі постраждав житель Мар'їнки, 1987 року народження. Чоловік доставлений в лікарню Курахове з осколковим пораненням черевної порожнини
Інформація про постраждалих уточнюється / Фото: УНІАН
В результаті артобстрілу поранені троє жителів Мар'їнки Донецької області.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства внутрішніх справ України.
В результаті розриву снаряда у дворі постраждав житель Мар'їнки, 1987 року народження. Чоловік доставлений в лікарню Курахове з осколковим пораненням черевної порожнини.
Крім того, жителька 1980 року народження, та її дочка, 1998 року народження, доставлені в лікарню Курахове з осколковими пораненнями.
Інформація про постраждалих уточнюється, йдеться в повідомленні.
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