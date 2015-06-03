У Львівській області 14-річний підліток постраждав від укусу змії

Потерпілий в стані середнього ступеня тяжкості госпіталізований в реанімаційне відділення Сколівської центральної районної лікарні

У Львівській області від укусу змії постраждав 14-річний підліток. Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 2 червня у селі Кам'янка Сколівського району змія вкусила в руку 14-річного жителя Львова, який приїхав до родичів на відпочинок. Потерпілий в стані середнього ступеня тяжкості госпіталізований в реанімаційне відділення Сколівської центральної районної лікарні.

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