У Львівській області 14-річний підліток постраждав від укусу змії
16:51, 03 червня 2015Новини регіонів
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Потерпілий в стані середнього ступеня тяжкості госпіталізований в реанімаційне відділення Сколівської центральної районної лікарні
Змія вкусила в руку 14-річного жителя Львова / Фото: vitaest-s.ru
У Львівській області від укусу змії постраждав 14-річний підліток.
Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 2 червня у селі Кам'янка Сколівського району змія вкусила в руку 14-річного жителя Львова, який приїхав до родичів на відпочинок.
Потерпілий в стані середнього ступеня тяжкості госпіталізований в реанімаційне відділення Сколівської центральної районної лікарні.
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