На столичній Оболоні запустили нову технологію очистки питної води

Мер Києва Віталій Кличко презентував перший етап проекту "Питна вода з-під крану", який стартував в Оболонському районі столиці.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київського міського голови.

Як зазначається, систему європейської технології очистки питної води впроваджено на насосній водопровідній станції "Оболонь-2", яка забезпечує водою 20% мешканців Оболоні. У 2015 році на станції відбулася реконструкція вузла знезараження води, в ході якої ліквідовано хлорне господарство і впроваджено сучасну технологію: знезараження води відбувається сумішшю оксидантів REDOlyt. Суміш оксидантів утворюється в результаті розщеплення розчину харчової солі за допомогою мембранного електролізера. REDOlyt є безпечним розчином для дезінфекції води: він знищує бактерії, віруси, мікроорганізми та гриби і має високий ефект знезараження. Його використання забезпечує більшу екологічність знезараження води і зменшує ризики виникнення аварійних ситуацій, пов‘язаних із хлором, підкреслили в прес-службі.

"Як я обіцяв, ми запроваджуємо систему європейської технології очистки води у Києві. Відмовляємося від застарілих методів очистки води хлором, який є небезпечною речовиною… Ми почали проект з цієї станції через велику кількість скарг мешканців на якість води», - зазначив Кличко.

За його словами, наступний етап – охопити проектом нової технології очистки води решту Оболонського району, а також Деснянський і Голосіївський райони. Це планується реалізувати протягом найближчих двох років. В подальшому проект пошириться на всі райони Києва.

Кличко підкреслив, що на цей проект з бюджету Києва не було витрачено жодної копійки, оскільки проект інвестиційний. Також він запевнив, що впровадження нової технології жодним чином не спричинить зміну тарифу на воду.

Мер зазначив, що всі процеси на станції автоматизовані, і цю технологію очистки, яка працює в багатьох країнах Європи, Київ запровадив першим в Україні. "Якщо ми хочемо бути європейським містом, ми повинні втілювати європейські стандарти життя. І один з ключових стандартів для здоров'я кожного з нас - чиста питна вода", - сказав він.

За словами Кличка, очищена за такою технологією вода з-під крану нічим не відрізняється від бутильованої.