Щонайменше 7 українських військових отримали поранення в районі Мар'їнки та Красногорівки

Щонайменше 7 українських військовослужбовців отримали поранення внаслідок атаки бойовиків в районі Мар'їнки та Красногорівки на Донеччині.

Про це у коментарі кореспонденту УНІАН повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

"Приблизно станом на декілька годин назад в мене є інформація про 7 наших поранених, але інформації про загиблих у мене немає", - сказав Мотузяник.

Як зазначив речник АП, "ворога наразі зупинено", і "ситуація перебуває під нашим контролем".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні російські терористи розпочали масований наступ на українські позиції, найбільшого удару було завдано в районі населених пунктів Мар’їнка та Красногорівка, що поблизу Донецька. Українські військові відбили наступ.

За минулу ніч бойовики в районі Мар'їнки та Красногорівки здійснили близько 40 обстрілів із застосуванням важкого озброєння.