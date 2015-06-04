У боях у районі Мар'їнки поранено 30 бійців

Про це повідомив радник президента України, волонтер Юрій Бірюков на своїй сторінці в Facebook.

"Цифра наших втрат "у Фейсбуці" варіювалася від 10 до 50 людей, за словами дуже шанованого мною волонтера, ми втратили 10 танків, здали три-чотири населених пункти й практично потрапили в котел. За фактом на 19:00, зведення ГКЦ ГШ: 2 загиблих, 30 поранених (1 - 43 омпб, 1 - 34 омпб, 18 - 28 омбр, 10 - 30 омбр), знищено 1 ГАЗ-66 і 2 УАЗ-452, 142 обстріли позицій АТО", - написав він.

"Противник застосовував міномети 82 і 120 мм, арта 122 і 152 мм, РСЗВ БМ-21. Ми відповідали всім, що можна за Мінськими угодами, і кілька разів не відповідали тим, чим не можна відповідати. Начальник Генштабу отримав від верховного головнокомандуючого директиву на застосування того, чим відповідати не можна в тому випадку, якщо ситуація не стабілізується. За дивним збігом обставин практично відразу ситуація стабілізувалася. З 17:45 активні бої й обстріли припинилися, хоча й повної тиші немає", - додав Бірюков.