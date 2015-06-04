У Львівській області через укус змії госпіталізований чоловік

У Львівській області через укус змії госпіталізований 28-річний чоловік.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 3 червня в селі Жарків Бродівського району змія вкусила в руку 28-річного місцевого жителя.

Постраждалий госпіталізований в реанімаційне відділення Бродівської районної лікарні.

За даними ОДА, у Львівській області в цьому році від укусів змій вже постраждало сім осіб, у тому числі двоє дітей.