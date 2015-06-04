У Львівській області через укус змії госпіталізований чоловік

12:39, 04 червня 2015
Новини регіонів
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Постраждалий госпіталізований в реанімаційне відділення Бродівської районної лікарні

Во Львовской области в этом году от укусов змей пострадало уже семь человек / Фото: zmeuga.ru

У Львівській області через укус змії госпіталізований 28-річний чоловік.

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 3 червня в селі Жарків Бродівського району змія вкусила в руку 28-річного місцевого жителя.

Постраждалий госпіталізований в реанімаційне відділення Бродівської районної лікарні.

За даними ОДА, у Львівській області в цьому році від укусів змій вже постраждало сім осіб, у тому числі двоє дітей.

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