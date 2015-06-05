У Києві відкрилася фотовиставка "Донбас: діти війни"

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, у відкритті виставки взяли участь уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба та народні депутати Марія Іонова, Ірина Луценко.

Проект реалізований за ініціативи уповноваженого президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях Ірини Геращенко, Кулеби, Національної спілки журналістів України та за підтримки Міжфракційного об’єднання у Верховній Раді «Рівні можливості».

Проект зібрав багато фотознімків – як від професійних фотографів, журналістів, так і від аматорів, волонтерів, бійців АТО. З експозицією можна ознайомитися впродовж місяця.

Виставка «Донбас: діти війни» – уже не перший фотопроект організаторів. Виставки «Донбас: війна та мир» та «Жінки: війна і мир» вже були представлені в Європарламенті та в парламенті Великої Британії, а також у виставковому залі Копенгагену, в представництві України при ООН в Нью-Йорку, у Вашингтоні, Тбілісі (Грузія) в музеї Радянської окупації, нині виставка діє в Празі на центральній Карловій Площі й у інших містах Чехії.