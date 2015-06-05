На Житомирщині планують оздоровити понад 25 тис. школярів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації з посиланням на голову Житомирської облдержадміністрації Серія Машковського.

«Улітку 2015 року працюватимуть 15 дитячих оздоровчих закладів. В області планується оздоровити близько 25 тис. дітей. Вартість путівок до позаміських закладів складає 2900-3200 грн, до закладів санаторного типу – 3885 грн,- зазначив Машковський.

(Загальна чисельність дітей шкільного віку, які проживають у Житомирській області, складає 120 тисяч. - УНІАН).

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Точна сума коштів, виділена з бюджету, не вказується, однак зазначається, що вона утричі перевищуватиме аналогічну минулорічну.

Тільки на сесії обласної ради 28 травня з обласного бюджету депутати виділили на оздоровлення дітей пільгових категорій, в тому числі - чорнобильців, 1 млн грн.

Дітей на Житомирщині оздоровлюватимуть, зокрема, у дитячому оздоровчому закладі «Дзвіночок», що знаходиться в межах обласного лікувально-санаторного центру «Дениші», «Лісовому березі» та інших.

Зокрема, у Житомирі у таборі « Супутник» організовано 4 оздоровчі зміни. Лише за першу зміну тут відпочинуть 225 дітей, з яких 54 дитини з родин учасників АТО, 100 дітей з багатодітних родин, 44 дитини з числа дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також 27 дітей з особливими потребами.

За даними управління освіти і науки Житомирської ОДА, вже з 2 червня для школярів області почали діяти 82 пришкільні табори.

Крім того, на Житомирщині також працюватимуть 192 літні мовні табори, в яких будуть відпочивати та поповнювати свої знання з іноземних мов 8740 учнів області.

Як повідомляв УНІАН, торік на Житомирщині охопили оздоровленням та відпочинком 84 тис. школярів області, або майже 65% усіх дітей шкільного віку. У минулому році в області діяло 18-20 літніх таборів, серед яких 12 закладів комунальної власності.