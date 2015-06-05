У Полтаві лікарі при проведенні операції на нирці переплутали пацієнтів-дітей

Про це УНІАН повідомили у відділі зв'язків із громадськістю Полтавського облуправління міліції з посиланням на начальника міліції області Олега Беха.

Згідно з повідомленням, спочатку 3 червня до Ленінського райвідділу міліції Полтави звернулась 29-річна жінка з інформацією про те, що в її 3-річної доньки медики прооперували праву нирку замість лівої.

Проте в ході слідства стало відомо, що лікарі переплутали не нирку, а саму дитину.

«У палаті перебували двоє дітей. Лікарі переплутали й провели операцію на нирці не тій дитині», - повідомив Бех.

Також він заявив, що персонал лікарні перешкоджає розслідуванню справи - намагається знищити докази та документи.

Дитина перебуває в реанімації. Її стан стабільний.

Слідчим Ленінського райвідділу міліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 140 ККУ (неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до трьох років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Триває слідство.