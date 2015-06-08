Житомирщина: дітей після екскурсії госпіталізували з підозрою на харчове отруєння

Про це кореспондента УНІАН повідомив телефоном головний лікар Олевської центральної районної лікарні Павло Демкович.

За його словами, з підозрою на харчове отруєння в Олевській лікарні перебувають 10 дітей віком від 7 до 16 років й одну дитину перевели до Житомирської обласної дитячої лікарні.

"Діти зі скаргами на харчове отруєння, підвищення температури тіла, болі у животі та іншими симптомами почали надходити до нас ще 5 червня. З'ясувалося, що вони побували на екскурсії у Києві, яку організувала одна з церков, зокрема, відвідали один з монастирів, під час екскурсії харчувалися. Ми підозрюємо у них харчове отруєння, точніше визначить експертиза", - сказав Демкович.