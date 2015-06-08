Львівська міськрада придбала для військового госпіталя спеціалізовану "швидку допомогу"

У Львові сьогодні Військово-медичному клінічному центру західного регіону урочисто передали спеціалізований автомобіль швидкої допомоги, придбаний за кошти Львівської міської ради.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, міськрада придбала автомобіль швидкої медичної допомоги за 750 тис. грн у львівського заводу «ЕлектронМаш» ДП ПАТ «Концерн-Електрон».

Карету швидкої допомоги розроблено та обладнано для транспортування пацієнтів, здійснення основного медичного догляду та нагляду за ними.

"Ця машина спеціально виготовлена, враховуючи потреби військових медиків, щоб можна було достатньо швидко транспортувати поранених до можливостей отримати стаціонарне лікування. «Електрон» виробив перший взірець машини швидкої допомоги, місто цей взірець придбало і сьогодні офіційно передало для госпіталю. Сьогодні о 16.00 ця машина буде в роботі, коли прилітає борт з Дніпропетровська, з пораненими після останнього обстрілу Мар‘їнки. 18 наших хлопців сьогодні будуть доставлені у госпіталь”, - зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

У свою чергу президент ДП ПАТ «Концерн-Електрон» Юрій Бубес зазначив, що Львівська міська рада викупила для госпіталю автомобіль за бюджетною ціною, аналоги імпортного виробництва майже вдвічі дорожчі і коштують 1 млн 400 грн.

"Машина є адаптована до наших доріг, особливо в гірських районах, в місцях ведення АТО. Автомобіль має можливість швидко пересуватися, за габаритами, за довжиною і висотою – значно збільшений. Машина наповнена необхідним сучасним медичним обладнанням. Можна надавати допомогу, взявши і дистанційні медичні обладнання. Ми будемо розробляти і далі, консультуємося з медичними працівниками, службами. Ми готові сьогодні такий автомобіль захистити бронею”, - відмітив Бубес.

Керівник Військово-медичного клінічного центру Західного регіону Іван Гайда поінформував, що на сьогодні, це перший повнопривідний реанімобіль такого класу в Західному регіоні.

Довідка УНІАН. Автомобіль ЕМ-320.12 "Електрон" - спеціальний транспортний засіб підвищеної прохідності (з колісною формулою 4х4.1) з комплектом медичної апаратури та засобів екстреної допомоги, призначений для транспортування, здійснення основного медичного догляду та нагляду за пацієнтом, надання кваліфікованої медичної допомоги, у т.ч. екстреної медичної допомоги, проведення інтенсивної терапії і моніторингу на догоспітальному етапі хворим та потерпілим безпосередньо як на місці виклику так і під час їх транспортування до стаціонарних лікарень.

Автомобіль призначений для експлуатації у складних погодних умовах та в умовах бездоріжжя.