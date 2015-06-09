В Одесі правоохоронці вилучили 2,5 тис. ящиків фальсифікованих ліків

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, 5 червня співробітники прокуратури і органів внутрішніх справ встановили особи двох громадян однієї зі східних країн, які займалися незаконним збутом медичних препаратів, в тому числі препарату «Кофекс», який містить кодеїн.

Читайте такожАнтидепресанти і знеболюючі роблять з людей злочинців

Правоохоронці встановили, що серія вилучених ліків заборонена для обігу на території України, а терміни придатності сплили більш як рік тому.

«Під час санкціонованого обшуку складського приміщення правоохоронцями виявлено та вилучено близько 2,5 тис. ящиків різних фальсифікованих препаратів для реалізації через мережі аптек Одеської області», - повідомили у прес-службі.

За даними правоохоронців, «Кофекс», зокрема, застосовують наркозалежні громадяни, у зв'язку тим, що у складі останнього міститься алкалоїд опію – кодеїн.

Прокуратура Київського району Одеси здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом збуту підроблених лікарських засобів, розпочатому за ч. 2 ст. 321-1 КК України. Розслідування триває.