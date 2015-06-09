У київський опіковий центр доставлені постраждалі під час пожежі на нафтобазі

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

До лікарні привезли 2 працівників нафтобази та 2 співробітників ДСНС.

В повідомленні зазначається, що столичні лікарні і міський опіковий центр працюють у режимі повної готовності для надання кваліфікованої допомоги постраждалим та забезпечені необхідними медичними засобами в повному обсязі.

Читайте такожРНБО озвучила дві основні версії пожежі на нафтобазі під Києвом (відео)

За дорученням Київського міського голови Віталія Кличка, на місце події направлено 12 карет міської швидкої допомоги та 2 приватні. Крім того, передано перев’язувальні матеріали для роботи медиків на місці події.

На місце пожежі виїхав мер Києва Віталій Кличко та заступник з питань охорони здоров’я Михайло Радуцький. У гасінні пожежі беруть участь 26 одиниць техніки київського гарнізону ДСНС і більш як 100 чоловік особового складу.

Як повідомляв УНІАН, увечері 8 червня на нафтобазі "БРСМ-Нафта" у Васильківському районі Київської області спалахнула пожежа.

Сьогодні близько 8 ранку на нафтобазі стався потужний вибух. У МВС повідомили про одного загиблого й 14 постраждалих.