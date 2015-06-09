У Києві відкрився пляжний сезон

На підготовку 11 пляжів Києва до літнього сезону витрачено близько 15 млн. гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний директор КП «Плесо» Денис Пікалов на прес-конференції щодо відкриття пляжного сезону в столиці.

За його словами, наразі всі ці пляжі відповідно підготовлені, відкриті та приймають відпочиваючих.

«Бюджет Служби відпочинку, яка експлуатує київські пляжі, - 8 млн. грн, бюджет Спеціалізованої рятувально-водолазної служби КП «Плесо» - 7 млн. грн. Це говорить про те, що 15 млн. грн. місто витратило саме на підготовку пляжів», - сказав він.

За словами Пікалова, водночас санітарні паспорти отримали 9 пляжів: «Венеція»; «Дитячий»; «Передмісна Слобідка»; «Золотий»; «Чорторий»; «Молодіжний»; «Пуща-Водиця»; «Вербний»; «Центральний».

«Факт наявності санітарних паспортів говорить про те, що 9 пляжів доступні для відпочинку в повній мірі – це як відпочинок біля води, так і відпочинок у воді. Решта водойм, перш за все технічні, не передбачені для купання в принципі», - заявив він.

Керівник підприємства поінформував, що цього року території пляжів будуть охоронятись не тільки рятувальниками, але й «пляжними патрулями», що формуються з числа волонтерів. Основні завдання волонтерів — патрулювання пляжів, попередження потенційної небезпеки для відпочивальників, надання першої медичної допомоги, а також допомога штатним рятувальникам.

«У рятівників є необхідне паливо, необхідна кількість катерів – 11 моторних плюс човни. Безумовно, можна комплектувати краще, ми цього прагнемо… Мінімальна вимога - 4 рятувальники на кожному пляжі. Відповідно 44 рятувальники в нас було на початок сезону, а зараз в нас близько 50 і ми набираємо далі», - повідомив він щодо стану комплектації рятувально-водолазної служби.

Пікалов запевнив, що всі пляжі мають пункти медичної допомоги. «У кожному є атестований медик і там є мінімальний перелік медикаментів, який потрібен для надання першої допомоги. Засоби та медикаменти були закуплені в потрібному обсязі», - сказав він.

Водночас він зазначив, що проблемою пляжів залишаться туалети. «Ні для кого не секрет, що туалетів недостатньо. І найгірше, що якість обслуговування цих туалетів категорично недостатня. Левова частка туалетів на пляжах є «вигрібними». Якщо з радянськими нормами це якось співвідносилось, то з нормами XXI століття співвідноситься дуже важко. Так чи інакше, на сьогодні є проблема каналізування зон відпочинку в Києві. Повноцінної каналізації немає навіть в Гідропарку. Тому поки це питання не буде вирішено системно, ми будемо шукати тимчасові проміжні варіанти», - прокоментував він. Наразі, за його словами, пляжні зони оснащують біотуалетами.

За словами Пікалова, прибирання пляжів в цьому сезоні здійснюватимуться щоденно, а чистка піску – щотижня механічним чи машинним способом. Для цього місто має дві спеціальні машини, ще одна зараз ремонтується.

Цього року, додав він, як експеримент, до прибирання пляжів залучено клірингові компанії. Проектом охоплено пляжі на Трухановому острові, Передмісної Слобіки та Золотий.

Як повідомляв УНІАН, цього року на пляжах у Києві з’явиться нововведення: для того, щоб кияни одразу могли зрозуміти, варто в цей день купатись чи ні, там встановлять кольорові прапори. Зелений означатиме, що можна купатись і засмагати, жовтий — що можна перебувати на піску, а червоний – що пляж закритий для купання та засмагання.

З метою припинення нелегальної торгівлі на пляжах цього року «Плесо» відмовилось від практики видавати довідки на розміщення торгових пунктів. Тепер цим займатиметься єдиний оператор — комунальне підприємство «Міський магазин». Серед іншого, воно подбає й про встановлення уніфікованих торгових наметів у зонах відпочинку.

Крім того, є намір облаштувати безкоштовний Wi-Fi. Його тестування йде вже на пляжі «Венеція» (табличка про це з’явиться найближчим часом) та незабаром – на пляжі «Центральний».