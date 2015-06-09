Штаб Ахметова припинив видавати дитячі набори до Донецька

16:37, 09 червня 2015
Новини регіонів
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9 червня припинив роботу пункт видачі дитячих наборів від Гуманітарного штабу Ріната Ахметова на стадіоні «Донбас Арена».

продукты гуманитарный штаб Ахметова / Фото: Пресс-служба Гуманитарного штаба Рината Ахметова

Запасів дитячих наборів в логістичному центрі Штабу немає. Через закриття пропускних пунктів в секторі «Б» з 3 червня 2015 року Штаб Ріната Ахметова не зміг відправити 5 автоколон до Донецька, які повинні були доставити 10 тисяч дитячих наборів для роздачі на непідконтрольній території Україні.

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За даними Гуманітарного штабу, на сьогоднішній день на окупованій території Донецької і Луганської областей - 500 тисяч дітей, які відчувають нестачу продуктів і потребують гуманітарної допомоги. З них 40 тисяч дітей віком до 2-х років, які отримують допомогу від Штабу Ріната Ахметова.

Станом на 9 червня 2015 року, за час роботи Гуманітарного штабу Ріната Ахметова було видано 234 729 дитячих наборів по обидві сторони лінії зіткнення.

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