Штаб Ахметова припинив видавати дитячі набори до Донецька

Запасів дитячих наборів в логістичному центрі Штабу немає. Через закриття пропускних пунктів в секторі «Б» з 3 червня 2015 року Штаб Ріната Ахметова не зміг відправити 5 автоколон до Донецька, які повинні були доставити 10 тисяч дитячих наборів для роздачі на непідконтрольній території Україні.

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За даними Гуманітарного штабу, на сьогоднішній день на окупованій території Донецької і Луганської областей - 500 тисяч дітей, які відчувають нестачу продуктів і потребують гуманітарної допомоги. З них 40 тисяч дітей віком до 2-х років, які отримують допомогу від Штабу Ріната Ахметова.

Станом на 9 червня 2015 року, за час роботи Гуманітарного штабу Ріната Ахметова було видано 234 729 дитячих наборів по обидві сторони лінії зіткнення.